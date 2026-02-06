Auto2000 Perluas Layanan Lewat Konsep Dealer Baru Ini
jpnn.com, JAKARTA BARAT - Auto2000 kembali melakukan inovasi baru dengan meresmikan cafe premium di jaringan dealernya di Puri Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (4/2).
Layanan tersebut menambah layanan pengalaman istimewa pelanggan dalam mendukung mobilitas yang tinggi.
Auto2000 pertama kali meluncurkan Experience Cafe di dalam dealer Auto2000 BSD City, sebagai bentuk dari Exclusive Collaboration bersama dengan First Crack.
First Crack adalah perusahaan kopi yang memiliki visi, yaitu “Harvesting Excellence and Brewing Connections”.
Chief Marketing Auto2000, Yagimin mengungkapkan kehadiran Cafe Auto2000 dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan memberikan nilai tambah pada cabang Auto2000.
"Kami melihat adanya peningkatan walk in customer yang berdampak positif pada sisi bisnis. Ini menjadi sinyal atas respons masyarakat yang menunggu kehadiran layanan baru ini di dealer Auto2000," ungkap Yagimin.
Auto2000 x First Crack di Puri Kembangan menyiapkan menu-menu baru yang bernuansa “Local Indonesian Comfort”.
Menu itu terinspirasi dari karakter pelanggan di area Puri yang cenderung mencari comfort food yang familiar, hangat, dan mudah dinikmati, seperti layaknya jajanan pasar favorit warga sekitar.
