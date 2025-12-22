Autochem Kenalkan 2 Produk Baru Lewat Ajang ITCR 1500 2025

jpnn.com, MANDALIKA - Ajang mobil balap Indonesia Touring Car Race (ITRC) 1500 musim 2025 di Mandalika beberapa waktu lalu menjadi catatan gemilang bagi tim Master Racing Crew– Honda Bandung Center.

Pada balapan penutup di Mandalika Festival of Speed (MFoS) 2025 pada pekan lalu, tim yang didukung oleh PT Autochem Industri (AI) itu mengunci kemenangan juara nasional.

Perpindahan lokasi balap dari Sirkuit Sentul ke Mandalika itu menjadi tantangan tersendiri, terutama terkait suhu panas ekstrem yang menuntut performa harus prima dari sistem pendingin mesin.

President Director PT Autochem Industry (AI), Henry Sada melihat ajang balap touring dengan pertarungan ketat, merupakan paling tepat untuk memperkenalkan produk cairan pendingin mesin Master Radiator Coolant yang cocok untuk mendukung mobilitas harian para penggemar balap.

"Kami berharap kehadiran tim balap Master Racing Crew dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan produk cairan radiator Master,” jelas Henry Sada dalam siaran persnya, Senin (22/12).

Mobil balap menghadapi suhu tinggi dan putaran mesin ekstrem, mirip dengan kendaraan harian yang terjebak macet dalam situasi stop dan go.

Dalam kondisi macet mesin tidak mendapatkan embusan udara segar dari arah depan, sehingga radiator coolant menjadi satu-satunya andalan untuk panas ketika mobil lebih banyak berhenti di tengah jalan.

Master Radiator Coolant dikembangkan untuk pengguna kendaraan yang memerlukan performa mesin optimal sepanjang hari.