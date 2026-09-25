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Automechanika Jakarta 2026 Jadi Panggung Astemo Kenalkan Showa Evo/PD, Ini Keunggulannya

Automechanika Jakarta 2026 Jadi Panggung Astemo Kenalkan Showa Evo/PD, Ini Keunggulannya
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Produsen yang memproduksi suku cadang dan solusi teknologi kendaraan roda dua maupun empat, Astemo memperkuat bisnisnya melalui kehadiran Showa Evo PD, suspensi sepeda motor yang diklaim bisa menyesuaikan kondisi berkendara di Indonesia. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - Produsen yang memproduksi suku cadang kendaraan roda dua maupun empat, Astemo memperkuat bisnisnya melalui kehadiran Showa Evo PD, suspensi sepeda motor yang bisa menyesuaikan kondisi berkendara di Indonesia.

Peluncuran produk tersebut dilakukan di ajang Automechanika Jakarta 2026 yang digelar di PIK2, Tangerang, Jumat (25/9).

Asia Aftermarket Business Unit Head Astemo Asia Gandhi mengungkapkan produk baru itu pertama kali diperkenalkan untuk publik di Inodnesia.

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"Ini produk world premiere yang diperkenalkan pertama di Indonesia," kata Rakesh Gandhi di sela peluncuran Showa Evo/PDl, Jumat.

Dia menambahkan peredam kejut itu didesain dan uji langsung di negara asalnya, yakni Jepang.

Sementara itu, Product Engginer Astemo Bekasi Manufacturing Yohanes Martono mengungkapkan standar kualitas Jepang menjadi fondasi awal yang membedakan produk Showa dari kompetitor di pasar aftermarket.

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Produk itu tetap mengedepankan Advance Performance Technology, sebuah identitas yang berfokus pada karakter berkendara dan performa, dengan teknologi orisinal, hingga sentuhan kontrol elektrik yang diadaptasi dari pengalaman teknologi balap.

"Showa Evo/PD tidak perlu diragukan lagi karena ini setara dengan produk OEM kualiti Japan nomor satu," ungkap Yohanes.

Astemo memperkuat bisnisnya melalui kehadiran Showa Evo PD, suspensi sepeda motor yang diklaim bisa menyesuaikan kondisi berkendara di Indonesia.

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