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Automechanika Jakarta Jadi Destinasi Komunitas Otomotif Kenali Produk Aftermarket

Automechanika Jakarta Jadi Destinasi Komunitas Otomotif Kenali Produk Aftermarket
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Anggota TOSCA menghadiri pameran Automechanika Jakarta (AMJKT) 2026 yang digelar di NICE, PIK 2, Tangerang. Foto: dok pribadi untuk JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Pameran Automechanika Jakarta (AMJKT) 2026 yang digelar di NICE, PIK 2, Tangerang tidak hanya diramaikan oleh pelaku industri otomotif dan produsen suku cadang.

Namun, pameran komponen itu juga diramaikan oleh sejumlah komunitas mobil. 

Mereka hadir untuk mengenal lebih dekat berbagai produk aftermarket yang ditawarkan para peserta.

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Sedikitnya 16 komunitas otomotif tercatat mengikuti kegiatan pada pameran tersebut di antaranya Toyota, Hyundai, Nissan, Daihatsu, Suzuki, hingga komunitas kendaraan dengan model tertentu.

Kehadiran komunitas itu tidak sekadar untuk melihat perkembangan produk otomotif.

Namun, juga untuk mencari referensi komponen dan produk aftermarket yang dapat digunakan untuk kendaraan mereka maupun kebutuhan bengkel.

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Ketua Umum Toyota Sienta Community Indonesia (TOSCA) Nandang Sugianto merupakan salah satu komunitas mobil yang menghadiri pameran itu.

Menurutnya, Automechanika Jakarta menjadi kesempatan bagi komunitas untuk mengenal lebih banyak produk aftermarket, termasuk komponen yang masih tersedia untuk kendaraan lama.

Automechanika Jakarta menjadi kesempatan bagi komunitas untuk mengenal lebih banyak produk aftermarket, termasuk komponen untuk kendaraan.

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