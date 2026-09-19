Automechanika Jakarta, Saatnya Industri Komponen Indonesia Mendunia
jpnn.com, JAKARTA - Pameran komponen otomotif, Automechanika, akhirnya menyapa Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah.
Kehadiran Automechanika Jakarta (AMJKT) menjadi sinyal kuat bahwa pasar otomotif tanah air kian diperhitungkan di mata dunia.
Bertempat di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, pameran bakal berlangsung pada 24–27 September 2026.
Tak tanggung-tanggung, area seluas 20.800 meter persegi disiapkan untuk menampung 339 eksibitor dari dalam dan luar negeri.
Mulai dari komponen mesin, suku cadang, perkakas bengkel, hingga teknologi masa depan akan memenuhi empat hall indoor dan area outdoor.
"Kami sudah sering menyambut pelaku industri Indonesia di berbagai pameran Automechanika global. Kini saatnya membawa panggung dan jaringan dunia itu langsung ke Indonesia," ujar General Manager Messe Frankfurt HK, Fiona Chiew, di Jakarta, Jumat (18/9).
Peluang di Tengah Gelombang Perubahan
Industri komponen otomotif lokal saat ini memang sedang berada di persimpangan jalan yang dinamis.
Pameran komponen otomotif, Automechanika, akhirnya menyapa Indonesia yang terpilih menjadi tuan rumah.
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