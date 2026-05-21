Avanza Tabrak U-Turn di Tol Permai, 2 Korban Tewas dan 6 Luka Berat

Penampakan kendaraan yang digunakan korban saat melintas di Tol Pekanbaru-Dumai. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas Jalan Tol Pekanbaru–Dumai (Permai) KM 14 B pada Kamis (21/5/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

Kasat PJR Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan kecelakaan melibatkan mobil Toyota Avanza bernomor polisi BK 1965 YR.

Kendaraan yang dikemudikan pria bernama Doni Pardede (22) itu menghantam U-Turn pembatas tol.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, mobil melaju dari arah Bathin Solapan menuju Pekanbaru.

“Saat memasuki KM 14 B, pengemudi diduga mengalami microsleep atau tertidur sesaat sehingga kehilangan kendali atas kendaraan yang dikemudikannya,” kata AKBP Eko.

Akibatnya, mobil menabrak U-Turn pembatas jalan tol dengan benturan keras.

Dua penumpang, yakni Lama Br Pasaribu dan Guen Br Manurung, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka yang diderita.

Sementara itu, tujuh korban lainnya mengalami luka-luka.

