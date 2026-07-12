AVC Boys' U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Kalah dari China
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia mengawali AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 dengan kekalahan lawan China.
Berlaga di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Minggu (12/7), skuad asuhan Odyk Hermanto itu menyerah dengan skor 1-3 (23-25, 24-26, 25-21, 20-25).
Pada laga ini Rismana Muniar Ditto sejatinya menjadi top skor seusai mencetak 23 angka.
Noozan serta Yuda Wahyu Surya Pratama juga tampil dominan seusai menyumbangkan masing-masing 13 angka serta 12 poin.
Adapun Raden Kaya Sunarya Suramanggala menutup perolehan angka Timnas voli putra Indonesia dengan 11 poin.
Pelatih Timnas voli putra, Odyk Hermanto menilai anak asuhannya sudah tampil maksimal di laga ini.
Beberapa serangan yang dibangun Muhammad Rizqi Maulana dan kolega tidak sempat menyulitkan pertahanan China sebelum akhirnya kalah dalam tempo 1 jam 59 menit.
Dia menyebut para pemain terlambat beradaptasi dengan pertandingan kali ini.
Timnas voli putra Indonesia mengawali AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 dengan kekalahan lawan China, Minggu (12/7)
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