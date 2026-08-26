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AVC Continental 2026: Timnas Voli Putri Pede Berjumpa Iran di Perempat Final

AVC Continental 2026: Timnas Voli Putri Pede Berjumpa Iran di Perempat Final
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Selebrasi Timnas voli putri Indonesia seusai menembus perempat final AVC Continental 2026 dengan mengalahkan Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran pada perempat final AVC Continental 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8).

Dengan kemenangan tersebut Medi Yoku dan kolega finis sebagai runner up Pool B di bawah Thailand.

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Nantinya Timnas voli putri Indonesia akan berjumpa runner up Pool A yakni Iran.

Sejauh ini tim asuhan Alireza Tolookian tersebut tampil cukup menjanjikan dengan menang melawan Taiwan (3-1), dan Irak (3-0).

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh menyebut bahwa skuad Srikandi Merah Putih, siap untuk menantang Shabnam Alikhani dan kolega.

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Dengan modal kepercayaan diri diharapkan bisa memacu Chelsa Berliana Nurtomo cum suis, untuk meraih kemenangan dan tembus Top 4 turnamen antarnegara Asia itu.

“Kemenangan ini membuat kami akan jumpa Iran di perempat final. Sejauh ini Iran merupakan tim yang punya kualitas dan pengalaman sangat baik.”

Timnas voli putri Indonesia dipastikan akan menghadapi Iran pada perempat final AVC Continental 2026, Kamis (27/8)

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