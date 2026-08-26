AVC Continental 2026: Timnas Voli Putri Pede Berjumpa Iran di Perempat Final

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran pada perempat final AVC Continental 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8).

Dengan kemenangan tersebut Medi Yoku dan kolega finis sebagai runner up Pool B di bawah Thailand.

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Nantinya Timnas voli putri Indonesia akan berjumpa runner up Pool A yakni Iran.

Sejauh ini tim asuhan Alireza Tolookian tersebut tampil cukup menjanjikan dengan menang melawan Taiwan (3-1), dan Irak (3-0).

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh menyebut bahwa skuad Srikandi Merah Putih, siap untuk menantang Shabnam Alikhani dan kolega.

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Dengan modal kepercayaan diri diharapkan bisa memacu Chelsa Berliana Nurtomo cum suis, untuk meraih kemenangan dan tembus Top 4 turnamen antarnegara Asia itu.

“Kemenangan ini membuat kami akan jumpa Iran di perempat final. Sejauh ini Iran merupakan tim yang punya kualitas dan pengalaman sangat baik.”