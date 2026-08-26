AVC Continental 2026: Timnas Voli Putri Pede Berjumpa Iran di Perempat Final
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran pada perempat final AVC Continental 2026.
Kepastian tersebut didapatkan seusai skuad asuhan Marcos Sugiyama itu menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Rabu (26/8).
Dengan kemenangan tersebut Medi Yoku dan kolega finis sebagai runner up Pool B di bawah Thailand.
Nantinya Timnas voli putri Indonesia akan berjumpa runner up Pool A yakni Iran.
Sejauh ini tim asuhan Alireza Tolookian tersebut tampil cukup menjanjikan dengan menang melawan Taiwan (3-1), dan Irak (3-0).
Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh menyebut bahwa skuad Srikandi Merah Putih, siap untuk menantang Shabnam Alikhani dan kolega.
Dengan modal kepercayaan diri diharapkan bisa memacu Chelsa Berliana Nurtomo cum suis, untuk meraih kemenangan dan tembus Top 4 turnamen antarnegara Asia itu.
“Kemenangan ini membuat kami akan jumpa Iran di perempat final. Sejauh ini Iran merupakan tim yang punya kualitas dan pengalaman sangat baik.”
Timnas voli putri Indonesia dipastikan akan menghadapi Iran pada perempat final AVC Continental 2026, Kamis (27/8)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pukul Australia, Indonesia Masuk 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026
- Timnas Voli Putri Indonesia Fokus Menghadapi Australia setelah Keok Lawan Thailand
- Langkah Timnas Voli Putri Indonesia ke Perempat Final AVC Continental Tertunda
- Timnas Voli Putri Dibebani Target Tinggi di AVC Continental Championship 2026
- Gagal Capai Target di SEA V Cup 2026, Marcos Sugiyama Masih Dipertahankan PBVSI
- Kalah Dramatis dari Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Penuhi Target PBVSI