AVC Girls U-18: Timnas Voli Gagal Penuhi Target Finis Top 5 Setelah Digebuk Kazakhstan
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia gagal finis di Top 5 ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai kalah dari Kazakhstan.
Berlaga di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Senin (6/7) tercatat tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu menyerah dengan skor 2-3 (25-17, 23-25, 17-25, 25-21, 13-15).
Pada laga itu, Tina Syifa Sabila Salim dan kolega kehilangan fokus di akhir laga.
Setelah sempat unggul di gim keempat, penampilan Timnas voli putri Indonesia mengendur sehingga harus mengakui keunggulan tim asuhan Vladimir Anikonov itu.
Dengan hasil tersebut, Srikandi Merah Putih akan melakoni laga perebutan tempat ketujuh ajang akbar voli Asia melawan Mongolia.
Pada laga sebelumnya Afina Enkhbat cum suis kalah 0-3 (12-25, 18-25, 22-25) dari Vietnam.
Laga perebutan tempat ketujuh rencananya digelar di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Selasa (7/7) mulai pukul 10.00 pagi WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.(fal/jpnn)
Timnas voli Indonesia gagal finis di Top 5 ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 seusai kalah dari Kazakhstan, Senin (6/7)
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Muhammad Naufal
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- AVC U-18: Timnas Voli Putri Indonesia Bakal Bersaing Finis di Top 5 Lawan Kazakhstan
- Komposisi Pemain Terbatas Jadi Hambatan Timnas Voli Putri Imbangi Thailand di AVC U-18
- AVC Girls U18: Timnas Voli Indonesia Kembali Keok di Tangan Thailand
- Timnas Voli Putri Indonesia Jumpa Thailand di AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026
- Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final
- Timnas Voli Putri Indonesia Buka Peluang ke Perempat Final AVC U-18