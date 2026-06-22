AVC Men's Volleyball Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Cari Pelampiasan Lawan Qatar
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia berupaya bangkit saat jumpa Qatar pada laga kedua AVC Men's Volleyball Cup 2026.
Manajer Timnas voli putra Indonesia Loudry Maspaitella menilai peluang Skuad Garuda untuk melaju ke semifinal masih terbuka lebar.
"Persaingan tembus ke babak semifinal masih terbuka leba karena Korea dan Qatar yang diunggulkan kalah pada pertandingan pertama," ujar Loudry.
Qatar menelan kekalahan dari Oman pada laga perdana dengan skor 2-3 (25-19, 25-21, 25-27, 22-25, 13-15).
Hasil tersebut menjadi kejutan mengingat tim asuhan Soto Camilo Andres memiliki peringkat jauh lebih tinggi di ranking FIVB, yakni posisi 22, dibandingkan Oman yang berada di peringkat 72.
Sementara itu, Korea juga harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 2-3 (17-25, 26-24, 25-21, 18-25, 7-15).
Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi tim asuhan Issanaye Ferraz yang sebelumnya diunggulkan untuk melaju ke semifinal.
Adapun Indonesia memulai langkah di AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan kekalahan 0-3 (22-25, 22-25, 21-25) dari Korea.
Timnas voli putra Indonesia berupaya bangkit saat jumpa Qatar pada laga kedua AVC Men's Volleyball Cup 2026, Senin (22/6)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Oman dan Thailand Raih Kemenangan, Timnas Voli Putra Indonesia dalam Tekanan
- Timnas Voli Putra Indonesia Bawa Misi Berat ke AVC Men's Volleyball Cup 2026
- Pelatih Baru Timnas Voli Indonesia Dukung Cristiano Ronaldo cs Juara Piala Dunia 2026
- Timnas Voli Putri Indonesia Masih Punya Misi Besar, Tiket Olimpiade dan Kejuaraan Dunia Jadi Target
- Reidel Toiran Jadi Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ada yang Belum Beres
- Gagal ke Semifinal, Timnas Voli Putri Indonesia Fokus Sapu Bersih 2 Laga Tersisa