AVC U-18: Kalah dari Taiwan, Timnas Voli Indonesia Terancam Gagal ke Perempat Final

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia kembali telan kekalahan pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 saat jumpa Taiwan.

Berlaga di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Senin (13/7) skuad asuhan Odyk Hermanto itu menyerah dengan skor 0-3 (30-32, 16-25, 24-26).

Pada laga itu sejatinya skuad Garuda Muda mampu unggul terlebih dahulu di gim pertama.

Muhammad Rizqi Maulana dan kolega lengah sehingga harus mengakui keunggulan lawan setelah terjadi beberapa kali setting.

Harapan sempat terbuka di gim ketiga saat Timnas voli putra Indonesia mampu unggul sebelum akhirnya menyerah 24-26.

Hanya Bayu Pamungkas yang moncer seusai mengemas 11 angka dalam laga tersebut.

Dengan hasil ini Timnas voli putra Indonesia menelan kekalahan kedua mereka setelah sebelumnya remuk di tangan China 1-3 (23-25, 24-26, 25-21, 20-25).

Raihan ini juga membuat langkah Rismana Muniar Ditto cum suis untuk tembus perempat final agak berat.