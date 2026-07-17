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AVC U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Berebut Hadiah Hiburan Lawan Filipina

AVC U-18: Timnas Voli Putra Indonesia Berebut Hadiah Hiburan Lawan Filipina
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Skuad Timnas voli Indonesia saat berlaga pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Jumat (17/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia akan berhadapan melawan Filipina pada perebutan peringkat ke-9 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

Berlaga di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Jumat (17/7) skuad asuhan Odyk Hermanto itu menang dengan skor 3-0 (26-16, 25-18, 25-23) melawan Bahrain.

Kemenangan ini membuat skuad Garuda Muda bakal jumpa Filipina.

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Pada laga sebelumnya Oliver Balse itu di luar dugaan mampu mengalahkan Hong Kong juga dengan skor 3-0 (25-18, 28-26, 25-13).

Pelatih Odyk Hermanto menilai anak asuhannya masih belum menampilkan permainan terbaiknya.

Muhamad Rizqi Maulana dan kolega masih bermain di bawah standar sehingga takut dalam membuat keputusan di lapangan.

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“Kami masih belum bermain agresif. Kami masih sering bermain mengikuti ritme permainan lawan. Secara keseluruhan saya masih belum puas,” ujar pria lulusan Universitas Negeri Surabaya itu.

Pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 pertandingan final akan mempertemukan Iran melawan Jepang.

Timnas voli Indonesia akan berhadapan melawan Filipina pada perebutan peringkat ke-9 ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026.

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