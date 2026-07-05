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AVC U-18: Timnas Voli Putri Indonesia Bakal Bersaing Finis di Top 5 Lawan Kazakhstan

AVC U-18: Timnas Voli Putri Indonesia Bakal Bersaing Finis di Top 5 Lawan Kazakhstan
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Selebrasi Ibovna Anindya Thalita Sahuri (tengah) saat berlaga pada ajang AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026 melawan Thailand di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7). Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com, THAILAND - Timnas voli Indonesia akan jumpa Kazakhstan pada perebutan ranking 5–8 pada AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.

Kepastian tersebut didapatkan seusai Tina Syifa Sabila Salim dan kolega kalah dari Thailand 0-3 (18-25, 12-25, 19-25) di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7).

Hasil ini membuat tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu akan jumpa Kazakhstan.

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Pada laga sebelumnya Margarita Vagner cum suis telan kekalahan 1-3 (24-26, 19-25, 25-21, 16-25) dari Korea.

Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh berharap Ibovna Anindya Thalita Sahuri cum suis bisa bangkit di laga berikutnya.

Prestasi tembus perempat final sejatinya patut diapresiasi mengingat Timnas voli putri Indonesia tampil di ajang ini dengan komposisi 12 pemain.

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Hasil tersebut sudah di luar dugaan mengingat pada babak fase grup hanya kalah sekali dari tiga laga yang dijalani.

“Anak-anak telah berjuang maksimal menghadapi Thailand yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan tampil di hadapan publik sendiri.”

Kekalahan Timnas voli Indonesia melawan Thailand membuat mereka akan jumpa Kazakhstan pada perebutan ranking 5–8 AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026

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