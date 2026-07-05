AVC U-18: Timnas Voli Putri Indonesia Bakal Bersaing Finis di Top 5 Lawan Kazakhstan
jpnn.com, THAILAND - Timnas voli Indonesia akan jumpa Kazakhstan pada perebutan ranking 5–8 pada AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026.
Kepastian tersebut didapatkan seusai Tina Syifa Sabila Salim dan kolega kalah dari Thailand 0-3 (18-25, 12-25, 19-25) di Terminal 21, Nakhon Ratchasima, Minggu (5/7).
Hasil ini membuat tim asuhan Angga Hasan Mubarok itu akan jumpa Kazakhstan.
Pada laga sebelumnya Margarita Vagner cum suis telan kekalahan 1-3 (24-26, 19-25, 25-21, 16-25) dari Korea.
Manajer Timnas voli putri Indonesia, Luciana Taroreh berharap Ibovna Anindya Thalita Sahuri cum suis bisa bangkit di laga berikutnya.
Prestasi tembus perempat final sejatinya patut diapresiasi mengingat Timnas voli putri Indonesia tampil di ajang ini dengan komposisi 12 pemain.
Hasil tersebut sudah di luar dugaan mengingat pada babak fase grup hanya kalah sekali dari tiga laga yang dijalani.
“Anak-anak telah berjuang maksimal menghadapi Thailand yang merupakan salah satu tim terkuat di Asia dan tampil di hadapan publik sendiri.”
Kekalahan Timnas voli Indonesia melawan Thailand membuat mereka akan jumpa Kazakhstan pada perebutan ranking 5–8 AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Komposisi Pemain Terbatas Jadi Hambatan Timnas Voli Putri Imbangi Thailand di AVC U-18
- AVC Girls U18: Timnas Voli Indonesia Kembali Keok di Tangan Thailand
- Ini Kunci Revans Timnas Voli Putri Indonesia atas Filipina di AVC U18 Championship
- Timnas Voli Putri Indonesia Jumpa Thailand di AVC Girls' U18 Volleyball Championship 2026
- Revans Lawan Filipina, Timnas Voli Putri Indonesia Tembus Perempat Final
- Timnas Voli Putri Indonesia Bersaing Ketat dengan Filipina untuk Perebutkan Tiket Perempat Final