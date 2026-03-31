Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta

Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta

Avenged Sevenfold Kembali Gelar Konser di Jakarta
Avenged Sevenfold. Foto: Instagram/avengedsevenfold/simon_canedo

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta.

Kabar konser Avenged Sevenfold itu dibagikan oleh promotor Ravel Entertainment pada Selasa (31/3).

Ravel Entertainment mengumumkan bahwa Avenged Sevenfold bakal menggelar konser di Jakarta Internasional Stadium atau JIS pada 10 Oktober 2026.

Sementara itu, untuk penjualan tiket nanti bakal dimulai pada 6 April 2026 untuk Death-bat pre-sale pukul 13.00 WIB.

Kemudian, untuk General Sale akan dijual pada 8 April 2026, pukul 13.00 WIB.

Adapun tiket konser bertajuk 'Avenged Sevenfold Live In Indonesia' itu bakal dijual melalui laman www.a7xindonesia.com.

Harga tiket konser Avenged Sevenfold pun beragam, mulai dari Rp 665 ribu hingga Rp 2.550.000, tergantung pada kategori.(mcr7/jpnn)

Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold akan kembali menyapa para penggemar di Jakarta.


Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Firda Junita

