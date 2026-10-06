Avenged Sevenfold Segera Konser di Jakarta, Isyana Sarasvati dan St. Loco Jadi Pembuka

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold segera menggelar konser di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Oktober 2026.

Selain menampilkan Avenged Sevenfold, konser yang dipromotori oleh Ravel Entertainment itu juga bakal dibuka oleh Isyana Sarasvati dan St. Loco.

"Kami bangga mengumumkan dua musisi Indonesia sebagai pembuka yang dipilih oleh Avenged Sevenfold untuk tampil bersama mereka," tulis akun resmi Ravel Entertainment di Instagram baru-baru ini.

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Konser Avenged Sevenfold digadang-gadang menjadi salah satu pertunjukan rock paling dinantikan tahun ini.

Secara global, Avenged Sevenfold telah mencatatkan penjualan jutaan album dan meraih dua album berturut-turut di posisi No. 1 Billboard Top 200, yaitu Nightmare (2010) dan Hail to the King (2013).

Dengan lebih dari satu miliar views dan streams di berbagai platform digital serta sejumlah single yang menduduki puncak tangga lagu rock, Avenged Sevenfold terus menunjukkan dominasi di kancah musik dunia.

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Diperkuat oleh M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ, dan Brooks Wackerman, Avenged Sevenfold dikenal luas lewat penampilan live yang spektakuler.

Avenged Sevenfold kerap memenuhi stadion dan arena besar, serta menjadi headliner di berbagai festival musik bergengsi dunia.