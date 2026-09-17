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Avhath dan Lawless Burgerbar Siapkan Kolaborasi Spesial

Avhath dan Lawless Burgerbar Siapkan Kolaborasi Spesial
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Menu kolaborasi Lawless Burgerbar dengan band metal asal Jakarta, Avhath. Foto: Dok. Lawless Burgerbar

jpnn.com, JAKARTA - Band metal asal Jakarta, Avhath menjalin kolaborasi spesial dengan restoran burger kenamaan, Lawless Burgerbar.

Kolaborasi kedua pihak hadir dalam rangka perilisan album perdana Avhath, Amassed lewat menu spesial.

Dua menu eksklusif akan hadir di seluruh outlet Lawless Burgerbar mulai 20 September 2026 mendatang.

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Adapun menu kolaborasi tersebut diberi nama Avhath Burger dan side dish Calamortis (calamari rings).

Sebagai bagian dari perayaan, akan digelar release party di Lawless Burgerbar Blok M, Jakarta dengan penampilan spesial dari Avhath yang membawakan materi terbaru di Ratatat Bar.

"Cara masuknya mudah: cukup beli burger kolaborasi dan otomatis dapat akses masuk. Akses terbatas, hanya untuk yang datang lebih dulu," ungkap Gilang Adi Nugroho, dari Lawless Jakarta.

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Nantinya, Avhath dan Lawless Burgerbar juga bakal merilis merchandise kolaborasi,

Akan tetapi, jadwal rilis merchandise spesial tersebut masih dirahasiakan.

Band metal asal Jakarta, Avhath menjalin kolaborasi dengan restoran burger kenamaan, Lawless Burgerbar.

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