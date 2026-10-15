Avian Brands Kembali Raih Pengakuan Forbes Asia Berkat Kinerja Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT Avia Avian Tbk (Avian Brands) kembali masuk dalam daftar Forbes Asia “200 Best Under A Billion 2026”. Pencapaian ini menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menjaga kinerja bisnis dan daya saing di kawasan Asia-Pasifik setelah pertama kali masuk dalam daftar tersebut pada 2024.

Deputy Marketing Director Avian Brands, Novi Christiana, mengatakan pencapaian tersebut menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mempertahankan kinerja dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan.

“Kembali terpilihnya Avian Brands dalam daftar Forbes Asia menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi, menjaga kualitas produk, dan menghadirkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen,” ujar Novi, dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Forbes Asia “200 Best Under A Billion 2026” memuat 200 perusahaan publik berkinerja terbaik di kawasan Asia-Pasifik dengan penjualan tahunan di atas US$10 juta dan di bawah US$1 miliar.

Tahun ini, perusahaan-perusahaan tersebut diseleksi dari lebih dari 19.000 perusahaan publik berdasarkan sejumlah indikator keuangan dan kualitatif.

Penilaian mencakup tingkat utang, pertumbuhan penjualan dan laba per saham dalam periode satu dan tiga tahun, serta rata-rata pengembalian ekuitas atau return on equity dalam periode satu dan lima tahun.

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Forbes juga mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan, praktik akuntansi, lingkungan, manajemen, hingga persoalan hukum. Daftar tersebut tidak disusun berdasarkan peringkat.

Menurut Novi, konsistensi perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar didukung oleh model bisnis terintegrasi, kapabilitas manufaktur, serta jaringan distribusi nasional.