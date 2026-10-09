Awak Mobil Tangki & Operator SPBU Jaga Kelancaran BBM Selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026

jpnn.com, LOMBOK - Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi dan pelayanan BBM tetap berjalan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan wisatawan yang datang ke Lombok untuk menyaksikan ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober.

Ilham, Awak Mobil Tangki bertugas di Integrated Terminal Ampenan yang setiap hari mengantarkan BBM dari Integrated Terminal Ampenan ke sejumlah SPBU di wilayah Lombok.

Saat momentum besar seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 berlangsung, pekerjaannya dimulai lebih awal untuk memastikan kebutuhan BBM di titik-titik layanan dapat terpenuhi.

Baca Juga: Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia Hadir di Bandara Internasional Lombok

Bagi Ilham, setiap perjalanan mengantarkan BBM memiliki arti tersendiri. Meski tidak bertugas langsung di area sirkuit, dia menyadari bahwa pekerjaannya turut mendukung perjalanan banyak orang yang datang ke Lombok untuk menonton, bekerja, maupun berwisata.

“Mungkin kami tidak berada langsung di tengah-tengah sirkuit. Tapi kami tahu, banyak orang datang dari berbagai daerah untuk menonton, bekerja, maupun berwisata di Lombok. Dan menjadi bagian dari perjalanan mereka adalah kebanggaan bagi kami,” tuturnya.

Semangat yang sama juga dirasakan Nyoman Marta, Operator SPBU Pertamina 54.835.14 Kuta Mandalika.

Menghadapi meningkatnya kunjungan masyarakat selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Nyoman bersama rekan-rekannya terus memastikan pelayanan di SPBU berjalan lancar dan responsif.

“Setiap ada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, rasanya senang karena tempat kami juga ikut menjadi bagian dari momen besar di Mandalika. Saya senang bisa jadi bagian dari perjalanan itu, lewat pekerjaan saya di sini,” tutur Nyoman.