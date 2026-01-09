Awal 2026, 7,2 Ton Kerapu Asal Kepulauan Anambas Tembus Pasar Hong Kong
jpnn.com, ANAMBAS - PT Trimina Dinasti Agung mengawali 2026 dengan sukses mengekspor 7,2 ton ikan kerapu hidup dari Kabupaten Kepulauan Anambas dengan tujuan Hong Kong.
Ekspor ini menjadi momentum penting bagi penguatan sektor perikanan sebagai pilar ekonomi daerah di Kepulauan Riau khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.
Pelepasan ekspor pada Selasa (6/1) itu dihadiri langsung Bupati Kepulauan Anambas Aneng dan perwakilan dari Bea Cukai Tanjungpinang di hanggar Tarempa.
Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bukti sinergi kuat dalam mendukung kelancaran administrasi serta memberikan kepastian layanan bagi pelaku usaha di bidang perdagangan internasional.
Kepala Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo berharap keberhasilan ekspor PT Trimina Dinasti Agung mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan para pembudidaya ikan lokal dan meningkatkan devisa negara.
“Kami bersama pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendampingi sektor swasta agar kegiatan ekspor ikan hidup ini dan ekspor hasil laut lainnya dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangannya, Jumat (9/1).
Menurut Joko, dengan pengelolaan yang baik, Kabupaten Anambas secara khusus dan Provinsi Kepulauan Riau secara umum optimis dapat memperkuat posisinya sebagai sentra ekspor perikanan unggulan Indonesia di kancah global. (mrk/jpnn)
