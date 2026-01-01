Awal 2026, Harga Emas Antam Masih Stabil, Cek Daftarnya 

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini Kamis 1 Januari 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (1/1), harga emas Antam masih stabil di angka Rp 2.501.000 per gram atau tidak menunjukkan perubahan dari Rabu 31 Desember 2025.

Begitu pula dengan harga jual kembali (buyback) turut stabil, yakni Rp 2.360.000 per gram sama seperti pada akhir 2025.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.300.500.