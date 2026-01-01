menu
Awal 2026, Harga Emas UBS-Galeri24 di Pegadaian Naik

Karyawan menunjukkan logam mulia di Galeri24, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (31/12/2025). ANTARA/Adiwinata Solihin

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian naik pada awal 2026 atau Kamis 1 Januari. Laman resmi Sahabat Pegadaian dikutip di Jakarta, Kamis (1/1), atau bertepatan dengan Tahun Baru 2026, menunjukkan harga emas USB dan Galeri24 kompak naik.

‎Harga jual emas Galeri24 dari awalnya Rp 2.531.000 per gram naik Rp 6.000 ke angka Rp 2.537.000 per gram. Sementara, harga emas UBS turut mengalami kenaikan ke angka Rp 2.588.000 dari semula Rp 2.585.000 per gram atau naik Rp 3.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram Rp 1.331.000

1 gram Rp 2.537.000

2 gram Rp 4.999.000

Harga emas  di Pegadaian naik pada awal 2026 atau Kamis 1 Januari. Berikut daftar harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian.

