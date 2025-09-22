Awal Karier di Persib Banjir Kritik, Thom Haye Punya Cara Tenang Menjawabnya

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Thom Haye mendapat sorotan tajam dari publik setelah penampilan awalnya bersama Maung Bandung dianggap belum sesuai ekspektasi.

Dijuluki The Professor, Haye dinilai belum memberikan kontribusi signifikan untuk tim.

Jawaban Tenang Thom Haye

Meski begitu, pemain Timnas Indonesia berdarah Belanda itu memilih menanggapi kritikan tersebut dengan kepala dingin.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari permainan, dan dia menjadikannya motivasi untuk terus berkembang.

"Saya rasa itu bagian dari permainan. Bicara soal kritik, saya melihatnya secara positif. Kami tetap berlatih," kata Haye, Senin (22/9/2025).

Haye menyadari proses adaptasinya belum sepenuhnya tuntas. Persib musim ini juga banyak melakukan perubahan, termasuk kedatangan beberapa pemain asing baru yang telat bergabung. Kondisi itu membuat kekompakan tim masih dalam tahap pembentukan.

"Dalam 1,5 sampai 2 pekan ini saya fokus beradaptasi dan sudah lebih kuat sekarang. Saya berusaha keras, begitu juga pemain lain, agar tim menjadi lebih baik," jelasnya.

"Bagi saya, yang terpenting terus melakukan hal yang sama. Meski ada kritik, saya fokus untuk melakukan apa yang harus dilakukan, dan saya juga tetap mendapatkan pesan yang positif," tuturnya.