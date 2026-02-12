Awal Ramadan Diperkirakan Tanggal 19 Februari

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh memperkirakan awal Ramadan 1447 Hijriah jatuh hari Kamis 19 Februari 2026.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan, hal itu berdasarkan pada data falakiyah menunjukkan bahwa posisi hilal masih berada di bawah ufuk pada 17 Februari 2026.

"Berdasarkan data Tim Falakiyah, 1 Ramadan tahun ini diperkirakan jatuh pada Kamis 19 Februari 2026," kata Azhari dikutip Kamis (12/2).

Dia menyampaikan rukyatulhilal tetap menjadi acuan dalam menentukan awal bulan hijriah, termasuk bulan suci Ramadan.

Kegiatan tersebut secara rutin dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan berjalan.

Namun berdasarkan perhitungan, kata dia, posisi hilal pada 29 Syaban 1447 Hijriah masih berada di bawah ufuk (horizon), sehingga dipastikan tidak mungkin dapat diamati.

Meski demikian, lanjutnya, keputusan resmi nantinya tetap menunggu pengumuman dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dijadwalkan disiarkan secara langsung pada 17 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut ini Azhari juga mengajak umat Islam untuk menyiapkan fisik serta meningkatkan kualitas ibadah pada akhir bulan Syaban sebagai persiapan menuju Ramadhan.