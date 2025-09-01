Awal September 2025, Harga BBM Vivo Meroket, Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo mengalami penyesuasian harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 September 2025.

Berdasarkan in formasi dari akun resmi SPBU Vivo di Instagram, harga BBM Vivo pada awal bulan ini mengalami kenaikan.

Tiga jenis BBM Vivo, yaitu Revvo 90, Revvo 92, dan Revvi 95 kompak mengalami kenaikan.

Harga BBM jenis Revvo 90 yang semula Rp 12.490 menjadi Rp 12.530 per liter, Revvo 92 dari harga Rp 12.580, kini menjadi Rp12.610 per liter, dan Revvo 95 yang sebelumnya Rp13.050, kini menjadi Rp13.140 per liter.

Sementara Diesel Primus Plus mengalami penurunan. Pada bulan lalu BBM diesel dibanderol 14.380, kini menjadi Rp14.140 per liter.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga BBM untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 September 2025.

Seperti di Jabodetabek, tercatat harga Pertamina Dex Series di wilayah tersebut mengalami perubahan. Harga BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan menjadi Rp13.600 per liter dari Rp13.850 per liter.

Pertamina Dex (CN 53) menjadi Rp13.850 per liter, turun dari yang sebelumnya Rp14.150 per liter.