Awal Tahun Ajaran Baru, KAI Logistik Kebanjiran Pengiriman Sepeda Motor, Capai 14 Ribu Unit

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) kembali menunjukkan kontribusi strategisnya dalam ekosistem pendidikan nasional dengan menyediakan layanan pengiriman sepeda motor untuk mendukung mobilitas mahasiswa menuju kota-kota tujuan belajar.

Setiap tahunnya, momentum tahun ajaran baru ditandai dengan lonjakan permintaan terhadap layanan pengiriman sepeda motor.

Pada tahun ini, peningkatan mulai terlihat sejak Juni, dengan total pengiriman mencapai lebih dari 11.000 unit, meningkat sekitar 16% dibandingkan periode reguler.

Pada Juli, angka tersebut kembali naik signifikan hingga 50% menjadi lebih dari 14.000 unit dibandingkan rata-rata reguler yang berkisar 9.700 unit.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Riyanta menyampaikan lonjakan ini menjadi indikator kuat terhadap peran strategis KAI Logistik dalam mendukung ekosistem pembelajaran nasional, khususnya dalam aspek logistik.

“Layanan pengiriman sepeda motor ini bukan sekadar aktivitas komersial, tetapi bagian dari kontribusi kami sebagai BUMN untuk memastikan kelancaran mobilitas mahasiswa, yang menjadi aset masa depan bangsa," ujar Riyanta.

Puncak pengiriman diproyeksikan terjadi pada Agustus 2025, dengan estimasi pengiriman mencapai lebih dari 18.800 unit sepeda motor.

Jumlah ini tidak hanya mencerminkan peningkatan hingga 30% dari lonjakan bulan sebelumnya, tetapi juga menjadi capaian kinerja tertinggi dalam 3 tahun terakhir.