Awali 2026, Cha Co Hadirkan Misty Ritual Matcha Hingga Little Barista

Memasuki 2026, Cha Co., pelopor minuman super drink teh premium asli Indonesia dari Perkebunan Teh Pagilaran, kembali menghadirkan rangkaian inovasi dan penawaran istimewa. Foto: Dok. Cha Co

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki  2026, Cha Co., pelopor minuman super drink teh premium asli Indonesia dari Perkebunan Teh Pagilaran, kembali menghadirkan rangkaian inovasi dan penawaran istimewa.

Januari ini menjadi momen bagi Cha Co. untuk memperkuat komitmennya dalam menghadirkan kebahagiaan yang menyeluruh, mulai dari kesehatan, pengalaman keluarga yang berkesan, hingga solusi gaya hidup hemat.

Demi memanjakan para tea lovers di awal tahun ini, Cha Co. menyoroti tiga pilar promosi utama.

- Peluncuran Varian Baru: Misty Ritual Matcha

Sejalan dengan resolusi tahun baru yang identik dengan gaya hidup lebih sehat dan mindful, Cha Co. memperkenalkan Misty Ritual Matcha.

Minuman itu diracik khusus menggunakan pure matcha premium yang kaya antioksidan, dipadukan dengan tekstur cloud yang lembut.
Sensasi: Calming & Focused (Menenangkan & Fokus).

Deskripsi: Perpaduan rasa earthy dari matcha berkualitas tinggi bertemu dengan kelembutan misty foam, menciptakan pengalaman minum yang membawa ketenangan di tengah kesibukan awal tahun.

- Program Favorit Keluarga: Little Barista Program 

