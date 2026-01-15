menu
Awali 2026, Sido Muncul Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis Puluhan Anak di Bogor

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui produk unggulannya, KukuBima, kembali menggelar bakti sosial operasi sumbing bibir gratis untuk anak. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, BOGOR - Memasuki awal 2026, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui produk unggulannya, KukuBima, kembali menggelar bakti sosial operasi sumbing bibir gratis untuk anak.

Kegiatan ini bekerja sama dengan Smile Train Indonesia, menyasar 50 anak penderita bibir sumbing tidak mampu di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Sido Muncul menyerahkan bantuan senilai Rp 325 juta, pada kegiatan yang dilaksanakan di RS Hermina Bogor pada Rabu (14/1).

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, kepada Country Manager and Program Director Smile Train Indonesia, Deasy Larasati.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat menaruh empati kepada para orang tua anak penderita sumbing bibir.

Adapun tujuan bantuan ini untuk menjadi penghibur perasaan sekaligus meringankan beban para orang tua.

"Kami bisa merasakan bahwa anak-anak yang menderita bibir sumbing kesulitan untuk makan, berbicara dan kurang percaya diri terhadap penampilannya," kata Irwan di kawasan Bogor, Jawa Barat.

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui produk unggulannya, KukuBima, kembali menggelar bakti sosial operasi sumbing bibir gratis.

