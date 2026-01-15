Awali Gebrakan di 2026, LippoLand Rilis 5enses Collection di Lippo Cikarang, Ada Harga Khusus

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand, melalui PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) resmi memperkenalkan lini hunian terbaru mereka di kawasan Lippo Cikarang Cosmopolis yang diberi nama 5enses Collection di awal tahun ini.

Mengusung konsep The Alpha Series, hunian ini dirancang khusus untuk memenuhi gaya hidup kosmopolitan masyarakat urban dan keluarga muda dengan harga yang sangat kompetitif.

Sebagai bagian dari pengembangan kota mandiri yang matang, 5enses Collection menawarkan solusi hunian yang adaptif, menggabungkan desain modern dengan tata ruang fleksibel yang selaras dengan produktivitas masyarakat masa kini.

"Properti ini bukan sekadar bangunan rumah, melainkan bagian dari ekosistem Lippo Cikarang Cosmopolis yang sudah terintegrasi," kata CEO LippoLand, David Iman Santosa, Kamis (15/1).

The Alpha Series hadir dalam lima pilihan produk unggulan yang dirancang untuk segmen pasar yang berbeda, mulai dari generasi muda hingga keluarga yang terus bertumbuh.

Produk itu meliputi, Bronze Alpha Livin yaitu hunian pertama yang praktis, minimalis, dan modern. Silver Alpha Livin yang mengutamakan sirkulasi udara optimal untuk keluarga muda.

TreeTops Alpha Livin yang menawarkan fleksibilitas ruang ekstra untuk berbagai aktivitas, Gold Alpha Livin dengan kelebihan unit yang luas untuk keluarga. Terakhir GoldTops Alpha Livin yang merupakan varian premium dengan fitur sky terrace dan area fleksibel yang luas.

Secara teknis, unit di seri ini memiliki luas tanah berkisar 38 hingga 62,5 meter persegi, dengan luas bangunan mulai dari 40,8 hingga 97,5 meter persegi.