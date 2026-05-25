Awali Pembangunan Kopdes Merah Putih di Biak Numfor, Mathius Fakhiri Ogah Bebani Rakyat

jpnn.com, BIAK NUMFOR - Gubernur Papua Mathius D Fakhiri melakukan peletakan batu pertama sebagai penanda awal pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Fakhiri, implementasi Kopdes Merah Putih sebagai program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo itu tanpa pungutan yang membebani masyarakat.

"Syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi, tanah tetap milik masyarakat,” kata Fakhiri dalam keterangan pers, Senin (25/5).

Mantan polisi itu mengatakan program Kopdes Merah Putih merupakan upaya memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat keluarga hingga kabupaten.

Kehadiran koperasi itu diharapkan menjadi elemen krusial dalam membangun rantai ekonomi masyarakat di kampung-kampung.

Adapun Kopdes Merah Putih di Kampung Warsansan, Biak Numfor, akan berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 1.000 meter persegi.

Bangunan itu akan dilengkapi klinik kesehatan, kantor koperasi, gerai penjualan, dan gudang penampungan hasil produksi masyarakat, termasuk produk buah-buahan lokal.

Fakhiri menjelaskan nantinya Kopdes Merah Putih Kampung Warsansa akan berfungsi sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga menuju Kota Biak.