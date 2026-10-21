Awan Hitam Belum Pergi, PSIM Yogyakarta Kian Terpuruk Seusai Kalah dari Bhayangkara FC

jpnn.com - Awan hitam masih menyelimuti PSIM Yogyakarta pada Super League 2026/27.

Tim berjuluk Laskar Mataram itu kembali menelan hasil minor setelah kalah 0-1 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC di PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Selasa (20/10).

Pada laga ini, PSIM harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-27 setelah Ze Valente diusir dari lapangan akibat melakukan pelanggaran keras terhadap Wahyu Subo Seto.

Permainan PSIM kemudian mengendur setelah kartu merah tersebut sehingga Bhayangkara FC mampu mencetak gol pada babak kedua melalui Moussa Sidibe pada menit ke-59.

Caretaker PSIM Yogyakarta Guntur Cahyo Utomo menilai timnya sejatinya memiliki peluang untuk meraih kemenangan.

Namun, kartu merah pada awal laga membuat momentum yang telah dibangun hilang dan PSIM harus menelan kekalahan kelima secara beruntun.

"Dalam 20 menit pertama, kami bermain sangat baik dan tidak mengalami kendala berarti. Namun, situasi berubah setelah kami mendapatkan kartu merah," ujar Guntur.

"Inilah sepak bola. Kesalahan-kesalahan kecil bisa menghasilkan perbedaan besar. Selamat untuk Bhayangkara FC."