Award4Change Jadi Apresiasi Nyata untuk Mitra Pengelola Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Waste4Change menggelar apresiasi kepada mitra yang mendukung pengelolaan sampah bertanggung jawab dalam Award4Change pada rangkaian Indonesia Green Building Festival 2026 di Jakarta.

CFO Waste4Change Martinus D Adrian Manorek mengatakan pihaknya memberikan 43 apresiasi kepada 42 mitra dan instansi dengan salah satu mitra menerima dua apresiasi atas kontribusi yang berbeda.

Melalui empat kategori utama, Waste Management Improvement in Local Government mencakup kontribusi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem, kapasitas, dan infrastruktur pengolahan sampah.

Strategic Partnership & Innovation Award menyoroti kemitraan strategis, inovasi, ekonomi sirkular, serta pengembangan masyarakat.

Sementara itu, Hospitality & Residential Excellence Award mengapresiasi penerapan pengelolaan sampah yang konsisten di sektor hospitality, institusi pendidikan, dan kawasan perumahan.

Corporate & Commercial Excellence Award diberikan kepada organisasi yang mendorong praktik pengelolaan sampah bertanggung jawab di lingkungan korporasi, industri, gedung, dan kawasan komersial.

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“melalui Award4Change, Waste4Change ingin menyoroti berbagai pihak yang telah bergerak melampaui pernyataan dan menghadirkan perubahan nyata dalam pengelolaan sampah,” ujar Martinus.

Menurut dia, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan lagi sekadar fungsi pendukung, tetapi telah menjadi bagian dari keputusan strategis organisasi.