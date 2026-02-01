Awarding BTN Housingpreneur 2025 Tutup Rangkaian BTN Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - BTN Expo 2026 menjadi penutup rangkaian program BTN Housingpreneur 2025.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu mengatakan ajang ini digelar di tengah kebutuhan akan pengungkit pertumbuhan sektor perumahan dan ekosistem pendukungnya.

"Di situasi saat ini kita semua paham bahwa perlu ada pengungkit pertumbuhan sektor perumahan dan ekosistem perumahan. BTN Expo 2026 menjadi momen penutup rangkaian BTN Housingpreneur dan kami senang menyambut acara ini," ujar Nixon dalam Awarding BTN Housingpreneur 2025 dan Closing Ceremony BTN Expo, Sabtu (31/1).

Nixon menyatakan, BTN Expo bukan sekadar pameran properti. Lebih dari itu, BTN Expo menjadi platform ekosistem yang menyatukan akses peluang usaha, pengembangan karier, hingga solusi finansial bagi masyarakat.

Hasil BTN Housingpreneur 2025 dinilai sangat menggembirakan. Program ini mencatat 1.170 submission dan melahirkan 57 inovator baru yang kreatif, visioner, dan solutif.

Mayoritas peserta merupakan startup anak muda dengan ide-ide segar, terutama terkait pemanfaatan teknologi di sektor perumahan.

Baca Juga: SIG Ciptakan Peluang Bisnis di 2026 Lewat Infrastructure Summit

"Dari awal masuk ke area pameran BTN Expo ini, sudah melihat banyak inovasi. Mulai muncul teknologi-teknologi yang akan dipakai di perumahan. Startup-startup ini memang perlu kami beri ruang agar bisa dilihat masyarakat secara luas, sehingga banyak hal bisa menjadi lebih efektif dan efisien," terang Nixon.

BTN Expo 2026 juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Sebanyak 30 tenant UMKM fashion dihadirkan di Bale Ayu, serta 23 merchant UMKM kuliner di Bale Santap.