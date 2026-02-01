Awarding BTN Housingpreneur 2025 Tutup Rangkaian BTN Expo 2026
jpnn.com, JAKARTA - BTN Expo 2026 menjadi penutup rangkaian program BTN Housingpreneur 2025.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu mengatakan ajang ini digelar di tengah kebutuhan akan pengungkit pertumbuhan sektor perumahan dan ekosistem pendukungnya.
"Di situasi saat ini kita semua paham bahwa perlu ada pengungkit pertumbuhan sektor perumahan dan ekosistem perumahan. BTN Expo 2026 menjadi momen penutup rangkaian BTN Housingpreneur dan kami senang menyambut acara ini," ujar Nixon dalam Awarding BTN Housingpreneur 2025 dan Closing Ceremony BTN Expo, Sabtu (31/1).
Nixon menyatakan, BTN Expo bukan sekadar pameran properti. Lebih dari itu, BTN Expo menjadi platform ekosistem yang menyatukan akses peluang usaha, pengembangan karier, hingga solusi finansial bagi masyarakat.
Hasil BTN Housingpreneur 2025 dinilai sangat menggembirakan. Program ini mencatat 1.170 submission dan melahirkan 57 inovator baru yang kreatif, visioner, dan solutif.
Mayoritas peserta merupakan startup anak muda dengan ide-ide segar, terutama terkait pemanfaatan teknologi di sektor perumahan.
"Dari awal masuk ke area pameran BTN Expo ini, sudah melihat banyak inovasi. Mulai muncul teknologi-teknologi yang akan dipakai di perumahan. Startup-startup ini memang perlu kami beri ruang agar bisa dilihat masyarakat secara luas, sehingga banyak hal bisa menjadi lebih efektif dan efisien," terang Nixon.
BTN Expo 2026 juga menunjukkan komitmen terhadap penguatan UMKM dan ekonomi kreatif. Sebanyak 30 tenant UMKM fashion dihadirkan di Bale Ayu, serta 23 merchant UMKM kuliner di Bale Santap.
BTN memang selektif dalam memilih developer sebagai bentuk komitmen menyediakan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- BTN Expo 2026 Hadirkan Pameran Gaya Hidup, Bisnis Hingga Lowongan Kerja
- BTN Gelar Anugerah Jurnalistik & Foto, Berhadiah Rp176 Juta
- BTN Bidik Dana Murah Rp5 Triliun Lewat Rebranding Produk Tabungan BTN Pos
- Srikandi BTN Salurkan Bantuan Untuk Para Ibu dan Anak Korban Bencana di Aceh Tamiang
- Gelar RUPSLB, BTN Putuskan Tambah Komisaris Baru
- Dukung Rehabilitasi Ekosistem Pesisir, KEHATI & BTN Tanam 7.500 Mangrove