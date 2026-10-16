Awas! Pengusaha DAMIU Dilarang Menggunakan Galon Bermerek, Bisa Kena Sanksi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan Imanuel Tarigan Sibero mengatakan pengusaha Depot air minum isi ulang (DAMIU) dilarang menggunakan galon dan tutup galon yang memiliki merek dagang perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK).

Sebab, praktik penggunaan galon bermerek secara ilegal oleh pihak lain melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Merek.

Hal diungkapkan Imanuel saat seminar dan pelatihan bertema “Pengelolaan Depot Air Minum dari Produksi Hingga Distribusi” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Usahawan Depot Air Sehat Indonesia (AUDAMSI) dan Dinas Kesehatan Kota Bogor, di Aula Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, baru-baru ini.

Dia mengatakan larangan itu bertujuan untuk menghindari penyesatan terhadap konsumen.

“Jika air isi ulang diisi ke dalam galon bermerek, itu terlihat seolah-olah air itu benar-benar dari brand galon itu,” kata dia.

Menurut Imanuel, penggunaan galon merek lain menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan galon bermerek ini juga bisa dikenai sanksi pidana atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dia mengatakan galon bermerek itu diisi dengan air minum yang sesuai dengan standarnya. Kemudian, galon bermerek itu juga menggunakan tutup yang bermerek juga.

“Tetapi, saya melihat sudah ada kok beberapa warung yang menggunakan galon-galon tanpa merk, baik tutup maupun galonnya. Itu artinya mereka sudah mulai memahami apa yang menjadi ketentuan,” katanya.