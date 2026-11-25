jpnn.com, MALANG - Jasa ekspedisi menjadi salah satu jalur yang berpotensi dimanfaatkan untuk mendistribusikan rokok ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bea Cukai Malang terus melakukan pengawasan terhadap berbagai jalur peredaran Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT), termasuk melalui patroli darat di wilayah Malang Raya.

Pada Senin (9/11), Bea Cukai Malang melaksanakan patroli darat dengan menyasar salah satu jasa ekspedisi yang berlokasi di Jalan Raya Ampeldento, Boko, Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 6.410 bungkus atau 127.960 batang BKC HT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

Seluruh barang hasil temuan selanjutnya dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pengawasan terhadap jasa ekspedisi merupakan salah satu langkah instansinya dalam mengantisipasi pemanfaatan jalur pengiriman barang untuk mendistribusikan rokok ilegal.

"Melalui patroli darat dan pemeriksaan di lapangan, upaya pengawasan diharapkan dapat menjangkau berbagai titik distribusi sebelum rokok ilegal beredar lebih luas," kata Johan.

Johan juga mengajak masyarakat dan para pelaku usaha jasa pengiriman untuk turut berperan dalam mencegah peredaran rokok ilegal.