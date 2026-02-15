menu
Awdella Angkat Kisah Toxic Relationship di Single Terbarunya Aku Juga Manusia

Awdella Angkat Kisah Toxic Relationship di Single Terbarunya Aku Juga Manusia
Penyanyi Awdella di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Penyanyi Awdella merilis single terbarunya “Aku Juga Manusia” pada 23 Januari 2026.

Lagu itu mengangkat tema hubungan personal, yakni mengisahkan tentang pergulatan batin seorang perempuan yang bertahan dalam toxic relationship.

Dalam lagu ini,  ]Awdella menggambarkan perasaan perempuan yang sering merasa diabaikan dan tidak dicintai secara utuh, tetapi memilih diam dengan keyakinan bahwa waktu dan kesabaran akan memperbaiki keadaan.

Awdella lantas mengungkapkan alasannya memilih lagu itu sebagai single terbarunya.

"Alasannya karena ternyata ini lagunya aku banget. Mulai dari notasi, lirik, dan vibe-nya itu aku rasa ini cocok banget sama karakter suara aku," ujar Awdella di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Lebih dari sekadar lagu tentang patah hati, 'Aku Juga Manusia' menjadi potret kelelahan emosional akibat mencintai dalam ketidakseimbangan.

Awdella merasa cukup dekat dengan cerita yang diangkat dalam single terbarunya itu.

"Relate banget, ya. Aku mungkin sedang mengalami fase ini, dan akhirnya aku memilih kebahagiaan aku kayak di lirik ini, kan, 'semoga aku bisa menemukan bahagia, bahagia kamu dulu kayak aku’. Jadi, aku sudah enggak di situ lagi," tuturnya.

Penyanyi Awdella mengangkat kisah toxic relationship di single terbarunya, Aku Juga Manusia.

