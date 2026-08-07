Awich Jadi Bintang Tamu Edisi Perdana Red Bull Symphonic di Asia

jpnn.com, JEPANG - Penyanyi hip-hop asal Jepang, Awich diumumkan menjadi headliner edisi perdana Red Bull Symphonic di Asia.

Adapun pertunjukan tersebut bakal digelar di 4 kota di Jepang yakni Osaka, Fukuoka, Sendai, dan Yokohama pada November 2026.

Musik hip-hop khas Awich dipastikan mendapatkan treatment bernuansa sinematik di seri konser yang menyatukan orkestra dan musisi papan dari berbagai genre seperti hip-hop, drum & bass, amapiano, dan Afrobeats di atas panggung yang sama.

Awich bakal memulai babak baru dalam perjalanan artistik saat menjadi penampil utama seri konser Red Bull Symphonic edisi perdana di Jepang dan Asia.

Dikenal lewat konsep unik di mana musisi berskala global dipertemukan dengan orkestra, Red Bull Symphonic menjadi momen Awich tampil dengan Tokyo Secret Orchestra yang dipimpin oleh Mika Takayama.

Untuk pertama kalinya, katalog musik Awich akan dibawakan dengan aransemen simfonik yang menyegarkan. Nuansa musik hip-hop akan bertransformasi menjadi sebuah live performance yang ekspansif, membawa energi hip-hop yang menggelegar dengan skala dan ruang emosi sebuah orkestra.

Bagi Awich, kolaborasi tersebut menjadi titik penting dalam perjalanan karier bermusiknya.

“Hip-hop adalah genre yang lahir dari penggunaan sampling dan beats di tempat di mana akses untuk instrumen tradisional sangat sulit. Kesempatan mengaransemen lagu-laguku dengan orkestra rasanya seperti pencapaian dan sangat berarti bagiku. Aku berharap dapat menyajikan sebuah pengalaman musikal yang sinematik, yang seakan anda sedang menonton sebuah film epik,” ungkap Awich.