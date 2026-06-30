Awkarin Akhirnya Jalani Pemeriksaan, Polisi Beri Penjelasan

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Karin Novilda alias Awkarin akhirnya diperiksa oleh penyidik Subdirektorat Keamanan Negara (Subdit Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin (29/6).

Awkarin dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan penipuan agen perjalanan umrah Hanania Group.

?Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Awkarin memenuhi panggilan penyidik setelah sempat meminta penjadwalan ulang pada agenda sebelumnya.

?"Mungkin (sedang) menjalani beberapa proses pertanyaan dari teman-teman penyidik," kata Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara.

Menurutnya, kehadiran Awkarin merupakan pemenuhan komitmen yang bersangkutan atas permintaannya setelah beberapa kali tertunda.

Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Awkarin diperiksa murni dalam kapasitas sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus yang sedang ditangani.

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?"Status kan masih sebagai saksi ya. Jadi untuk bisa mungkin yang bersangkutan (jika) berhalangan, bisa mengundur ataupun dengan ada alasan tertentu untuk me-reschedule-kan kembali," bebernya.

Pihak Polda Metro Jaya belum bisa memberikan rincian poin pemeriksaan maupun potensi adanya keterlibatan pihak lain.