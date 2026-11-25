AWMI Apresiasi Kontribusi Indomed dalam Pengembangan Teknologi Laser Medis
jpnn.com, JAKARTA - PT Indomed Kahanasti Indonesia meraih AWMI Laser Proctology Technology Advancement Award 2026 atas kontribusinya dalam memperluas akses dan mendorong pemanfaatan teknologi laser proktologi di Indonesia.
Penghargaan dari Asosiasi Wisata Medis Indonesia (AWMI) ini menjadi bentuk apresiasi terhadap kontribusi industri teknologi medis dalam mendukung pengembangan layanan kesehatan nasional.
Sejak 2012, Indomed telah memperkenalkan dan mendukung pemanfaatan teknologi laser treatment di Indonesia, tidak hanya untuk bidang proktologi, tetapi juga sejumlah spesialisasi medis lainnya.
Teknologi tersebut mencakup Endovenous Laser Ablation (EVLA) untuk penanganan varises, Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD) untuk kondisi tertentu pada tulang belakang, serta tindakan medis di bidang telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).
Dalam menjalankan upaya tersebut, Indomed mengaku telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta di Indonesia.
Direktur Utama PT Indomed Kahanasti Indonesia, Roselina, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi perusahaan untuk melanjutkan kontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan nasional.
"Bagi kami, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi atas perjalanan perusahaan, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berkontribusi dalam transformasi layanan kesehatan nasional," ujar Roselina.
Dia menilai akses teknologi medis modern dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan penting untuk memperkuat daya saing rumah sakit Indonesia, termasuk dalam pengembangan wisata medis (medical tourism).
Indomed meraih penghargaan AWMI 2026 atas kontribusinya mengembangkan teknologi laser proktologi di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Teknologi Prostetik Makin Canggih, Akses Layanan Berkualitas Masih Jadi Tantangan
- BMHS Perluas Layanan Pencitraan Diagnostik dengan MRI 3 Tesla di RS Bunda Jakarta
- Go Healthy with Taiwan 2026 Umumkan 20 Inovator Terpilih dari Kompetisi yang Diikuti 62 Negara
- RS Premier Bintaro Hadirkan Teknologi ROSA Dukung Operasi Lutut yang Lebih Presisi
- Digitalisasi Layanan Kesehatan APAC, Kumo Hadirkan Ekosistem Kesehatan Terintegrasi
- RS Premier Bintaro Kenalkan Inovasi Mutakhir Artificial Ligament, Pertama di RI