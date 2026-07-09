AXA Financial Indonesia Hadirkan Perlindungan Jiwa Hingga Usia 100 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT AXA Financial Indonesia menghadirkan solusi perlindungan finansial yang relevan bagi masyarakat.

Melalui peluncuran Lifetime Protection Powered by AXA Long Term Life Protector, AXA Financial Indonesia menawarkan produk asuransi jiwa tradisional dengan perlindungan jangka panjang hingga usia 100 tahun.

Sesuai namanya, Lifetime Protection memberikan perlindungan finansial sepanjang hidup, sekaligus menawarkan fleksibilitas masa pembayaran premi dan manfaat lifetime reward di akhir masa pertanggungan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Peluncuran produk ini hadir di tengah meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata usia harapan hidup penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun dan terus menunjukkan tren peningkatan sejak 2020.

Presiden Direktur AXA Financial Indonesia, Niharika Yadav mengatakan usia yang panjang tentu membawa konsekuensi finansial yang lebih besar, terutama ketika seseorang memasuki masa tua dan tidak lagi aktif bekerja.

Di sisi lain, kebutuhan terhadap perlindungan finansial juga masih menjadi tantangan besar.

"Kami percaya bahwa masa depan perlindungan tidak hanya sekadar tentang mengatasi risiko, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat agar dapat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bermakna dengan penuh rasa percaya diri," kata Niharika dalam keterangan resminya dikutip Kamis (9/7).

Menurut Swiss Re Institute Asia Life & Health Consumer Survey 2025, protection gap di Asia masih sangat tinggi, dengan health protection gap mencapai sekitar Rp 4.200 triliun dan mortality protection gap mencapai sekitar Rp2.150 triliun pada 2024.