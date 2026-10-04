Ayah Angkat Nona Seroja Jadi Kabaharkam Polri, Ini Kata Kepala Balai TNTN

jpnn.com - PELALAWAN - Penunjukan Irjen Herry Heryawan sebagai Kabaharkam Polri mendapat perhatian dari “keluarga gajah" di Riau.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Heru Sutmantoro menyampaikan ucapan selamat kepada sosok yang selama ini dikenal dekat dengan upaya pelestarian lingkungan dan satwa.

“Keluarga Besar Balai Taman Nasional Tesso Nilo mengucapkan selamat & sukses atas penunjukan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai Kabaharkam Polri,” kata Heru.

Dia berharap Herry mengemban tugas dan tanggung jawab baru dengan penuh kelancaran, kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan dalam setiap langkah.

“Semoga senantiasa memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong semangat kepolisian yang humanis, profesional, dan berwawasan lingkungan,” tuturnya.

Pihak TNTN juga menyatakan ungkapan terima kasih kepada Irjen Herry yang selalu memperhatikan dunia konservasi di Riau.

“Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan sinergi yang telah diberikan untuk Taman Nasional Tesso Nilo. Semoga kolaborasi dalam menjaga keamanan, kelestarian alam, dan lingkungan dapat terus terjalin,” tuturnya.

Herry dikenal memberi perhatian khusu kepada Domang dan Nona Seroja yang merupakan bagian dari cerita konservasi gajah di Riau.