Ayah Arie Untung Meninggal Dunia, Fenita Arie Ceritakan Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Duka cita tengah dirasakan oleh keluarga besar Arie Untung, setelah sang ayah, H. Untung bin Syamsuddin meninggal dunia.

Fenita Arie mengatakan ayah mertuanya meninggal dunia di usianya yang ke-86 tahun.

Dia menyebut, kondisi mendiang ayah mertuanya mulai menurun setelah sempat jatuh di rumah.

Walaupun merasa kehilangan, tetapi keluarga tetap berusaha mensyukuri umur panjang yang telah diberikan kepada H. Untung.

"Sebenarnya tuh awalnya jatuh, karena kan sudah sepuh ya, sudah senior banget usianya sudah 86 tahun. Kami juga keluarga sebenarnya sudah bersyukur banget, banyak bonus banget Allah sudah kasih panjang umurnya," ujar Fenita Arie di TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7).

Setelah jatuh, pihak keluarga lantas segera mengambil tindakan dengan membawa H. Untung ke rumah sakit untuk prosedur operasi.

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Fenita Arie mengatakan operasi tersebut berjalan lancar. Namun, saat fokus pada masa pemulihan, berbagai gangguan kesehatan lainnya mulai muncul.

Salah satunya adalah penyakit asma yang mendadak kambuh.