Ayah Kandung di Tangsel Banting Bayi Gegara Nangis Terus, Korban Tewas
jpnn.com, JAKARTA - Kesal karena anak menangis terus, IS (28) tega membanting anaknya yang masih bayi.
Akibatnya, bayi perempuan berusia enam bulan itu meninggal dunia.
"Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu (14/12) sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan Betawi, Kampung Gunung, RT 003/RW 009, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq dalam keterangannya, Senin.
Sebelum penganiayaan itu, kata Bambang, IS sedang menggendong bayinya di dalam warung.
"Kemudian, IS menyuruh istrinya atau ibu anak korban berinsial AH untuk membuat susu karena anak korban menangis. Namun, tersangka kesal dan emosi karena anak korban tidak berhenti menangis," ujar Bambang.
Selanjutnya, tersangka melempar anak korban yang sedang digendong ke arah lantai hingga bagian kepala bayi itu terbentur dan mengakibatkan pendarahan di kepalanya.
"Mengetahui hal tersebut, akhirnya pihak keluarga membawa anak korban ke rumah sakit. Namun, dalam perjalanan, anak korban meninggal dunia karena pendarahan di bagian kepala. Selanjutnya, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian," kata Bambang.
Polsek Ciputat Timur kemudian melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan menginterogasi sejumlah saksi serta memeriksa kamera pengawas atau CCTV.
Entah setan apa yang merasuki IS. Warga Tangerang Selatan (Tangsel) ini membanting bayi sebanyak dua kali.
