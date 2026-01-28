menu
Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya
YouTuber Reza Arap. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Keluarga mendiang Lula Lahfah menggelar tahlilan tiga hari meninggalnya sang Selebgram pada Senin (26/1) malam.

Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.

Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.

Ayah mendiang Lula Lahfah, M. Feroz membenarkan kehadiran Reza Arap dalam acara tahlilan tiga hari putrinya.

"Datang, datang. Tadi Arap hari ini datang," ujar M. Feroz di kawasan Jakarta Timur, Senin malam.

Ditanyai soal kabar Reza Arap dan sejumlah pihak yang diagedakan pemeriksaan oleh kepolisian, Feroz mengaku tak tahu-menahu.

Sebagai informasi, Reza Arap menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam.

"Enggak, saya enggak tahu sama sekali. Benar saya enggak tahu," tuturnya.

Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.

