Ayah Lula Lahfah Belum Tahu Soal Pemeriksaan Reza Arap dan Saksi Lainnya
jpnn.com, JAKARTA - Keluarga mendiang Lula Lahfah menggelar tahlilan tiga hari meninggalnya sang Selebgram pada Senin (26/1) malam.
Kerabat dan teman-teman mendiang Lula Lahfah pun hadir dalam acara tahlilan tersebut, termasuk Reza Arap.
Seperti diketahui, Reza Arap merupakan kekasih dari mendiang Selebgram 26 tahun tersebut.
Ayah mendiang Lula Lahfah, M. Feroz membenarkan kehadiran Reza Arap dalam acara tahlilan tiga hari putrinya.
"Datang, datang. Tadi Arap hari ini datang," ujar M. Feroz di kawasan Jakarta Timur, Senin malam.
Ditanyai soal kabar Reza Arap dan sejumlah pihak yang diagedakan pemeriksaan oleh kepolisian, Feroz mengaku tak tahu-menahu.
Sebagai informasi, Reza Arap menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin malam.
"Enggak, saya enggak tahu sama sekali. Benar saya enggak tahu," tuturnya.
Ayah mendiang Lula Lahfah mengaku belum mengetahui pemeriksaan Reza Arap dan sejumlah saksi oleh polisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selain Reza Arap, Polisi Periksa 6 Saksi Lain soal Kasus Kematian Lula Lahfah
- Reza Arap Penuhi Panggilan Polisi, Dicecar Puluhan Pertanyaan
- 4 Jam Diperiksa Polisi, Reza Arap Jawab 30 Pertanyaan
- Soal Kematian Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Dokter
- 3 Berita Artis Terheboh: Lucky Widja Meninggal, Saksi Kepergian Lula Lahfah Akan Diperiksa
- ART Sempat Dengar Lula Lahfah Mengerang Kesakitan Sebelum Meninggal Dunia