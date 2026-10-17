Ayah Mansuri Luncurkan Buku untuk Anak yang Tumbuh Tanpa Peran Seorang Bapak

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena fatherless atau tumbuh tanpa kehadiran dan peran Bapak menjadi perhatian Ayah Mansuri, sosok yang dikenal sebagai ayah online bagi anak-anak di Indonesia.

Berangkat dari berbagai cerita dan keluh kesah anak-anak yang kehilangan figur ayah, Mansuri menulis buku pertamanya berjudul *Kalau Lelah, Pulang ke Ayah, Nak!* yang resmi diluncurkan di Gramedia Matraman, Jakarta, Jumat (16/10).

Buku terbitan Gradien Mediatama itu menjadi wadah bagi Mansuri untuk menyampaikan pesan kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada anak-anak yang tumbuh tanpa peran ayah, baik karena meninggal dunia, perceraian, maupun ketidakhadiran secara emosional.

"Ini buku pertama saya hadir di tengah-tengah kita. Banyaknya anak-anak yang ditinggalkan ayahnya, banyaknya anak-anak yang tidak punya peran ayah, banyaknya anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah karena harus dipanggil Tuhan terlebih dahulu, maka hadirnya buku ini menjadi obat bagi semua kegelisahan dan kegalauan mereka," ujar Ayah Mansuri saat peluncuran buku.

Dia mengungkapkan keinginannya menulis buku tersebut muncul setelah mendengar berbagai pengalaman anak-anak yang tumbuh tanpa sosok ayah. Sebagai figur ayah di media sosial, ia kerap menerima curahan hati tentang persoalan keluarga, hubungan percintaan, hingga kesulitan menghadapi kehidupan.

Namun, Mansuri mengaku tidak menyangka banyak anak yang menyimpan luka emosional begitu dalam akibat kehilangan peran ayah.

"Begitu mau menjadi ayah bagi anak-anak fatherless, ternyata curhatannya di luar ekspektasi saya. Ada yang menyakiti dirinya sendiri, mereka sudah tidak mampu bertahan, mereka menganggap dirinya sudah tidak ada tempat penyangga lagi," ungkap Ayah Mansuri.

Pengalaman tersebut mendorongnya menghadirkan sebuah karya yang dapat menemani anak-anak ketika menghadapi masa sulit.