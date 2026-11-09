Ayah Meghan Markle Terseret Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Anak

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Meghan Markle, Thomas Markle Sr., ditangkap aparat penegak hukum Amerika Serikat atas dugaan kepemilikan materi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Jika terbukti bersalah, pria yang tinggal di Lakeland, Florida, tersebut terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara federal.

Thomas ditangkap pada Jumat (6/11/2026), setelah jaksa federal mengajukan pengaduan pidana sehari sebelumnya.

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Asisten Pertama Jaksa Federal untuk Distrik Pusat California, Bill Essayli, membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut perkara itu bermula dari informasi yang diterima FBI.

Menurut Essayli, FBI menerima laporan mengenai dugaan Thomas menyimpan materi yang berkaitan dengan pelecehan seksual anak.

Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan terhadap dua unit penyimpanan yang disewa Thomas di wilayah Los Angeles.

Setelah memperoleh izin pengadilan, petugas melakukan penggeledahan dan menyita sekitar 78 barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Barang-barang itu meliputi slide, negatif film, hingga sejumlah buku yang kini menjadi bagian dari barang bukti penyidikan.