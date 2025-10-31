Ayah Meninggal Dunia, Jerome Polin Ucapkan Kata Perpisahan
jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari kreator konten Jerome Polin. Pasalnya, sang ayah meninggal dunia.
Kabar duka itu dibagikan oleh Jerome Polin melalui akunnya di Instagram.
Dalam Instagram storynya, dia menuliskan kata-kata perpisahan untuk mendiang sang ayah.
"Selamat jalan, papa. Jaga kami dari sana ya," ujar Jerome Polin melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (30/10).
Sementara itu, kakak Jerome Polin, Jehian juga membagikan kabar duka tersebut melalui akunnya di Instagram.
Dalam unggahannya itu, dia mengungkapkan bahwa sang ayah telah kembali ke pangkuan Tuhan.
"Di tengah rasa sakitnya, kulihat Papa berdoa. Entah apa yang mereka bicarakan. Hanya Papa dan Tuhan yang tahu," ucap Jehian.
"Sekarang, Papa dan Tuhan sudah berjumpa. Mungkin mereka sedang bicara. Namun yang aku tahu, Papa sudah tidak sakit lagi," sambungnya.
Kabar duka datang dari kreator konten Jerome Polin. Dia mengumumkan sang ayah meninggal dunia.
