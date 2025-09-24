menu
Ayah Sempat Meragukan, Beckham Putra Kini Angkat Ban Kapten Persib Bandung di Malang

Beckham Putra (tengah) menjadi kapten Persib Bandung saat laga melawan Arema FC. Foto: Persib.

jpnn.com - Pertandingan pekan keenam BRI Super League 2025/26 menghadirkan kisah emosional bagi gelandang muda Persib Bandung Beckham Putra Nugraha.

Dalam laga kontra Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Senin (22/9/2025), pemain berusia 23 tahun itu untuk pertama kalinya dipercaya mengenakan ban kapten sejak menit awal.

Momen bersejarah itu terasa makin manis lantaran Persib berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 atas tuan rumah.

Keputusan Pelatih Persib Bojan Hodak memberi kepercayaan besar kepada Beckham sempat membuat publik terkejut.

Betapa tidak, Beckham harus memimpin sederet nama besar Maung Bandung di musim 2025/26.

Bagi Beckham sendiri, pengalaman ini terasa tak masuk akal. Sosok yang dahulu hanya dikenal sebagai 'adik Gian Zola' kini benar-benar menjelma menjadi pemimpin di lapangan.

Perjalanan Karier Beckham Putra

Padahal, perjalanan karier Beckham tak selalu mulus. Ayahnya, Budi Nugraha, sempat meragukan sang anak akan menembus level profesional.

Posturnya dianggap kurang mendukung untuk bersaing di level tertinggi. Beckham kecil bahkan lebih sering sekadar menemani kakaknya, Gian Zola, ketika berlatih sepak bola.

