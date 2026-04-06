Ayah Vidi Aldiano Kritik Pihak yang Manfaatkan Nama Anaknya demi Viral
jpnn.com, JAKARTA - Ayah mendiang Vidi Aldiano, Harry Kiss, angkat bicara terkait fenomena pihak-pihak yang dinilai memanfaatkan nama anaknya demi meraih popularitas di media sosial.
Menurut Harry, sejak kepergian Vidi, muncul sejumlah konten yang dianggap meniru atau mengaitkan diri dengan sosok sang musisi untuk kepentingan pribadi.
“Banyak orang yang cari panggung, ini buat saya orang-orang yang kayak begitu memanfaatkan apa ya namanya yang lagi viral. Ada yang jualan kosmetik lah, apalah, dimirip-miripin ama Vidi lah,” ujar Harry, dikutip dari kanal YouTube Reyben Entertainment, Senin (6/4).
Harry Kiss mengungkapkan bahwa tidak sedikit orang terdekat Vidi yang turut merasa geram terhadap fenomena tersebut.
Meski demikian, Harry memilih untuk tidak melontarkan kritik berlebihan dan mencoba menyikapi situasi tersebut dengan lebih santai.
Dia bahkan sempat melontarkan candaan terkait kemiripan, dengan menyebut dirinya juga mengenakan pakaian yang identik dengan Vidi.
“Ya orang mau niru mau apa kek, saya juga niru Vidi ini pakai baju biru. Apa saya mirip Vidi atau Vidi yang mirip saya,” tambahnya.
Penyanyi Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu, 7 Maret 2026, pukul 16.33 WIB.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
