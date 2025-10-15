Ayam Kecap Bau, 2 Guru Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua
jpnn.com - KBB - Pasien diduga keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih berdatangan ke Posko SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (15/10).
Tidak hanya siswa, pasien yang datang dengan keluhan mirip keracunan adalah guru dari SDN Garuda.
Nabila Febrianti (26 tahun), salah satu guru di SD tersebut mengaku mulai merasakan gejala perut melilit usai mencicipi MBG pada Selasa (14/10).
Awalnya dia tak menanggapi, tetapi pada Rabu pagi, Nabila mulai merasakan panas di area dada dan gejala lainnya.
Nabila pun diantar orang tuanya ke posko SMPN 1 Cisarua.
“Iya nyicip. Saya makan satu paket. Saaat makan enggak ada bau atau apa. Cuma pas pulang dari sekolah ada melilit, tetapi awalnya enggak ditanggapi," kata Nabila ditemui di posko.
"Pas malam rasanya makin menjadi. Terus pas pagi dada panas, melilit, pusing, lemas juga, akhirnya diajak ke sini,” imbuhnya.
Selain dirinya, ada pengajar lain dari SDN Garuda lain yang senasib dengannya, yakni Rike Amelia (21 tahun).
Dua guru di SDN Garuda, ikut menjadi korban keracunan paket MBG, seperti yang terjadi di SMP Negeri1 Cisarua, Lembang, KBB.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kapolda Riau Turun Langsung Bagikan MBG ke Siswa di Kampar
- Anak Anggota DPRD KBB Turut Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua
- Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Polisi Ambil Sampel Makanan
- Siswa SMPN 1 Cisarua KBB Keracunan MBG, Cium Bau Bangkai dari Ayam Kecap
- Setelah Mengonsumsi Paket MBG, Puluhan Siswa SMPN 1 Cisarua Mual & Pusing
- DPR Dukung Ide School Kitchen Mendikdasmen, Perlu Koordinasi Menyeluruh