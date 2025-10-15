Ayam Kecap Bau, 2 Guru Jadi Korban Keracunan MBG di Cisarua

jpnn.com - KBB - Pasien diduga keracunan menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih berdatangan ke Posko SMP Negeri 1 Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (15/10).

Tidak hanya siswa, pasien yang datang dengan keluhan mirip keracunan adalah guru dari SDN Garuda.

Nabila Febrianti (26 tahun), salah satu guru di SD tersebut mengaku mulai merasakan gejala perut melilit usai mencicipi MBG pada Selasa (14/10).

Awalnya dia tak menanggapi, tetapi pada Rabu pagi, Nabila mulai merasakan panas di area dada dan gejala lainnya.

Nabila pun diantar orang tuanya ke posko SMPN 1 Cisarua.

“Iya nyicip. Saya makan satu paket. Saaat makan enggak ada bau atau apa. Cuma pas pulang dari sekolah ada melilit, tetapi awalnya enggak ditanggapi," kata Nabila ditemui di posko.

"Pas malam rasanya makin menjadi. Terus pas pagi dada panas, melilit, pusing, lemas juga, akhirnya diajak ke sini,” imbuhnya.

Selain dirinya, ada pengajar lain dari SDN Garuda lain yang senasib dengannya, yakni Rike Amelia (21 tahun).