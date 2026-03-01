Ayatollah Ali Khamenei Tewas, IRGC Umumkan Serangan Paling Brutal terhadap Israel dan AS Dimulai
jpnn.com - TEHERAN - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Sabtu, menyampaikan pernyataan setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat.
IRGC mengumumkan dimulainya "operasi ofensif paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Iran".
Televisi pemerintah Iran sebelumnya melaporkan bahwa Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat.
Kantor berita Iran Tasnim menyebutkan bahwa Ayatollah Ali Khamenei syahid di kantornya pada Sabtu pagi.
"Dalam beberapa saat, operasi ofensif paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Republik Islam Iran terhadap Israel dan pangkalan teroris Amerika akan dimulai," sebut pernyataan IRGC seperti dikutip stasiun televisi pemerintah Iran itu.
Pada Sabtu, AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan terhadap target Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel, serta ke fasilitas militer AS di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Iran telah mengumumkan 40 hari masa berkabung dan libur kerja selama seminggu setelah Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei syahid dalam serangan Israel dan AS, lapor kantor berita Fars. (antara/jpnn)
Setelah Ayatollah Ali Khamenei tewas, IRGC mengumumkan dimulainya serangan paling brutal dalam sejarah angkatan bersenjata Iran.
